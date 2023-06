Mode: Pharrell Williams ouvre une nouvelle ère pour Louis Vuitton

Audace, rupture et démesure: l’artiste multi-facettes américain Pharrell Williams amène Louis Vuitton, la plus grande maison de luxe au monde, dans une autre dimension avec son premier défilé, mardi soir, à Paris, d’ores et déjà considéré comme historique. Les premiers éléments de cette collection masculine conçue par l’auteur du tube planétaire «Happy» donnent le ton et surprennent: c’est une femme, Rihanna, enceinte et portant de multiples sacs colorés, qui en est le visage.