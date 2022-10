États-Unis : Pharrell Williams se prépare à un giga vide-grenier

Fans de Pharrell Williams, préparez-vous. La star de 49 ans va mettre aux enchères des milliers d’objets lui appartenant glanés au cours de ces 20 dernières années. Il y aura des vêtements, des vestes customisées pour lui, des chaussures décorées à la main par ses soins, des baskets Adidas Stan Smith incrustées de diamants, des bijoux, des accessoires comme une paire de lunettes sertie de diamants, un vieux BlackBerry plaqué or ou encore une malle Louis Vuitton estampillée de la marque de mode de Pharrell. Le tout sera vendu, courant octobre 2022, via une plateforme d’enchères nouvellement créée par l’Américain.

«Mon manager m’a dit un jour: «Hey, mec, tu en es arrivé au point où tu occupes onze containers». Spirituellement, c’est une expérience très riche et très lumineuse de laisser partir tous ces objets remplis d’histoire», a raconté Pharrell Williams au Financial Times. Quant à savoir ce que cela lui faisait de se séparer d’une bonne partie de ses souvenirs, l’artiste a rétorqué: «Je suis né sans tout ça et quand je vais mourir, je ne vais pas l’emporter avec moi, n’est-ce pas?».