Phelps quittera les bassins après Londres

La superstar américaine de la natation a évoqué mardi sa retraite sportive et sa «vie facile» après les jeux Olympiques de 2012.

"Dans quatre ans, je rangerai mon maillot et je mènerai une vie facile", a déclaré l'Américain huit fois médaillé d'or aux Jeux de Pékin, lors d'une conférence de presse en marge d'un forum international sur le sport et le développement social à Ryad.

En attendant, à 23 ans, Michael Phelps prépare son retour à la compétition, avec en ligne de mire les Mondiaux de Rome en juillet. Et la reprise de l'entraînement après de longues vacances post-olympiques n'a pas été simple: "Cela n'a pas été la semaine d'entraînement la plus facile. Cela a été plutôt douloureux et rude", a-t-il expliqué.