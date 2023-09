Phénomène extrême: Une tornade dans l'est de la Chine fait 5 morts et 4 blessés

«Mardi après-midi, une puissante tornade a frappé Suqian, dans la province du Jiangsu (est)... entraînant des pertes humaines et matérielles dans certaines zones», a indiqué la télévision d'État CCTV. Plus de 5 500 personnes ont été touchées par cette tornade et 137 maisons se sont effondrées, selon de «premières statistiques» citées dans le reportage. Plus de 400 personnes ont été temporairement relogées, ont précisé les médias d'État.