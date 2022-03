En Floride : Phil Collins veut faire expulser son ex

Après avoir appris qu’Orianne Cevey s’était mariée en secret avec un autre homme, le musicien veut qu’elle quitte sa villa à Miami, mais elle refuse.

On les croyait heureux ensemble, il n’en est rien. Selon TMZ, Phil Collins et Orianne Cevey se sont séparés et le musicien de 69 ans veut demander à la justice qu’elle fasse expulser son ex de sa maison en Floride.