NBA: Philadelphie et Denver font un pas vers la qualification

Avantage Sixers. Dans le choc des demi-finales de la Conférence Est, Philadelphie s'est imposé à Boston dans la nuit de mardi à mercredi (115-103), avec un grand Joel Embiid, et peut se qualifier jeudi s'il l'emporte à domicile face aux Celtics. Dans l'autre confrontation du soir, les Denver Nuggets de Nikola Jokic ont également pris l'avantage 3-2 en dominant Phoenix 118-102. Là aussi, la franchise du Colorado, tête de série n°1 à l'Ouest, peut se qualifier jeudi, mais elle devra pour cela gagner chez les Suns, faute de quoi une 7e et ultime rencontre s'avérera nécessaire.

Philadelphie a-t-il fait le plus dur? Menés 2-1 avant le week-end, les Sixers étaient parvenus à égaliser dimanche devant leur public, au bout du suspense (116-115 a.p.), grâce à une performance magistrale de James Harden (42 points). Mardi soir, le «Barbu» n'a inscrit «que» 17 points et le MVP de la saison régulière, Joel Embiid, a repris le flambeau de meilleur scoreur avec 33 unités. «Joel a fait du super boulot en tirant lorsqu'il devait tirer et en passant quand il devait passer», a commenté son entraîneur, Doc Rivers.

Jokic en grande forme

Dans la conférence Ouest, Denver a aussi profité d'un excellent départ (35-24 à la fin du premier quart) et respire mieux après sa victoire 118-102 face à Phoenix, qui lui permet d'effacer l'échec de dimanche. Le pivot serbe Nikola Jokic, qui avait échappé à une suspension après avoir bousculé le propriétaire de Phoenix lors du match IV, a compilé un nouveau triple-double (29 points, 13 rebonds, 12 passes) et les Nuggets se sont envolés en fin de rencontre, comptant jusqu'à 24 points d'avance.

Les deux premiers qualifiés pour ces finales peuvent être connus dès mercredi soir puisque le Miami Heat, à l'Est, et les Los Angeles Lakers, à l'Ouest, mènent 3-1 face, respectivement, aux New York Knicks et aux Golden State Warriors, tenants du titre en danger.