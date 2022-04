Play-offs NBA : Philadelphie, Phoenix et Dallas se hissent en demies

Philadelphie affrontera Miami en demi-finale de conférence Est des play-offs NBA. Phoenix et Dallas atteignent également le dernier carré à l’Ouest.

La peur au ventre de se retrouver dos mur, les Sixers? Que nenni, c’est au contraire avec le mors au dent qu’ils ont été boucler leur série du 1er tour (4-2) au Canada, chassant l’ombre d’un doute qui planait sur leur capacité à finir le travail, après avoir mené 3-0 puis laissé Toronto revenir à 3-2. Or à ce jour en NBA, jamais une équipe ayant remporté les trois premiers matches n’a ensuite perdu les quatre suivants.

Philly, en ne laissant pas Toronto égaliser à 3-3, s’est donc évité un match au couperet et ce potentiel écueil. De quoi rassurer Doc Rivers, apparu agacé ces dernières heures quand on est venu lui rappeler son passif en la matière, puisqu’il est le seul entraîneur à avoir vécu trois éliminations après avoir mené 3-1 dans des oppositions en play-offs.

La mobilisation a été collective et le basket de bonne facture, dans le sillage de Joel Embiid. L’homme fort des Sixers, qui souffre d’une déchirure ligamentaire depuis le match No 3 et était apparu diminué lors des deux suivants, a été de nouveau dominant à l’intérieur (33 pts, 10 rbds, 3 contres).