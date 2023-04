Philippe et le Swift en démonstration

Philippe voit quadruple

Le titre de champion du Luxembourg tend les bras au Swift, qui a été sans pitié à Käerjeng en s'imposant (0-6). Hesperange a, à nouveau, été porté par son attaquant Rayan Philippe, auteur d'un quadruplé (8e, 13e, 45e+1, 83e), pour porter son total de buts à 27 en 26 journées de championnat. Dominik Stolz (38e) et Guillaume Mura contre son camp (68e) ont inscrit les deux derniers buts du Swift, qui compte toujours 6 points d'avance sur Dudelange à quatre journées de la fin.

Dudelange s'accroche

Battu par Hesperange dans un match fou (4-3) la semaine passée, Dudelange a bien rebondi en dominant Mondercange (5-1). Mené 0-1 après un but d'Erwin Senakuku, le F91 a renversé la partie avec notamment un doublé de Dejvid Sinani.

La Jeunesse s'offre le derby

Le derby d'Esch a tourné court hier, avec une victoire (3-1) de la Jeunesse face au Fola. Les Noir et Blanc ont rapidement plié le match et menaient 3-0 au terme de la première demi-heure, avec des réalisations d'Alexandre Arénate (14e), Demba Seck (17e) et Jordan Tawaba contre son camp (28e). Ilyess Jeridi a réduit l'écart (53e) pour le Fola, aux portes des places de barragiste. Nicolas Grellier