Philippe Lucas: «elle fait le bon choix»

Dans un entretien au point.fr, L'entraîneur Philippe Lucas, qui dirigeait Manaudou lors de ses plus grandes performances, a estimé qu’elle avait raison d’arrêter sa carrière.

«Elle fait le bon choix en raccrochant, elle va pouvoir être enfin tranquille. Il faut respecter sa décision de dire stop. Elle est grande, elle sait ce qu'elle fait. Je ne me fais pas de souci pour elle», a déclaré Philippe Lucas, qui fut son entraîneur entre 2001 et 2007, à Melun (région parisienne) et Canet-en-Roussillon (sud de la France). Il encadrait notamment la nageuse lors de son titre olympique à Athènes en 2004, et de ses titres mondiaux en 2005 et 2007.