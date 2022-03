Quand Miss Dominique arrive… – Philippe Manoeuvre quitte le plateau

Quand Miss Dominique arrive… : Philippe Manœuvre quitte le plateau

Le juré de la «Nouvelle Star», invité mardi soir sur le plateau de «Morandini!», s’est levé au moment où Miss Dominique a fait son entrée.

«Il ne souhait pas être sur le même plateau que l'ancienne candidate de la Nouvelle Star et ex candidate de la Ferme», avait-on expliqué quelques instants plus tôt au journaliste français, comme il le révèle sur son site. En réalité, Philippe Manœuvre a précisé que cela ne vient pas de lui mais de la chaîne qui l’emploie, M6.