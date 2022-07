Au Luxembourg: Philippe Thill, l'apiculteur qui insémine les abeilles

Le jeune homme, qui fêtera bientôt ses trente ans, pratique l’insémination d’abeilles pour la deuxième fois en un an. L’objectif est de préserver la pureté de la race Buckfast, afin d’éviter les croisements et ainsi conserver les caractéristiques de cette espèce.

Il tient un mâle entre ses doigts et, à la suite d’une pression sur l’abdomen de l’insecte, il fait sortir un liquide, au bout duquel se trouve le sperme, qu’il prélève à l’aide d’une minuscule pipette. Le geste de haute précision demande calme et minutie. Plus tard, le sperme sera inséminé dans une reine endormie au dioxyde de carbone et qui sera réintroduite dans sa ruche.