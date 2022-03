Philippines: au moins sept morts après le passage du typhon Mitag

Les Philippines étaient en alerte lundi après l'arrivée dans la nuit du typhon Mitag qui a fait au moins sept morts et entraîné plusieurs centaines de milliers d'évacuations, selon les autorités.

Mitag a touché dimanche soir la province septentrionale d'Isabela, sur l'île de Luzon, où les forts vents qui l'accompagnaient ont endommagé des lignes électriques et provoqué des inondations, selon le bureau de la Sécurité civile.

Six personnes se sont noyées et une septième est morte électrocutée dans les provinces de Camarines Sur et Camarines Norte (sud-est de Manille). La dépression concentrant des vents jusqu'à 170 km/h se trouvait lundi près de la localité de Tuguegarao dans la partie nord de Luzon, a indiqué le Bureau de météorologie locale. Près de 300 000 personnes ont été préventivement évacuées.