Des chats errants deviennent agents de sécurité

Menant la belle vie, Conan ne montre guère d’enthousiasme pour aider ses collègues humains à s’acquitter de leurs tâches, comme fouiller les sacs des clients et des employés à l’entrée du bâtiment.

Un chat portant un gilet de sécurité noir et jaune se promène nonchalamment devant des agents de sécurité alignés à l’extérieur d’un immeuble de bureaux philippin, dans l’attente d’instructions pour son service.

Conan, chat errant de six mois, a rejoint l’équipe de sécurité du Worldwide Corporate Center, dans la capitale philippine Manille, il y a plusieurs mois déjà. Il fait partie des félins chanceux adoptés officieusement par les agents de sécurité de la ville, où des milliers de chats vivent dans la rue.

Ils dorment au travail

Bien que les chats n’aient pas les compétences des chiens en matière de sécurité et qu’ils aient tendance à dormir au travail, les agents de sécurité – qui travaillent 12 heures par jour et s’ennuient quelque peu durant leur service – apprécient leur gentillesse et leur compagnie.