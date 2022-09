Mariage en Belgique : Photo rare: la famille royale belge au grand complet

La photo prise à l'occasion du mariage de la princesse Maria Laura, ce week-end, restera sans doute dans les annales.

Toute la famille s'est rassemblée autour des mariés. DPA

Les occasions sont sans doute rares de rassembler l'intégralité de la famille: tous ont posé ce week-end après que la princesse Maria Laura, nièce du roi Philippe, a dit oui à William Isvy à la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles.

La mariée était évidemment entourée de ses parents, la princesse Marie-Astrid et l'archiduc Lorenz, ainsi que de ses sœurs, les princesses Luisa et Laetitia ainsi que ses frères, les princes Joachim et Amadeo. Les deux enfants de ce dernier, Anna-Astrid, six ans et Maximilian, trois ans - dont c'était la première apparition publique - jouaient les enfants d'honneur.

Étaient également présents le roi Philippe et la reine Mathilde avec leurs quatre enfants, les princesse Élisabeth et Éléonore et les princes Gabriel et Emmanuel. Le prince Laurent et son épouse Claire étaient aussi de la partie avec leurs enfants Louise, Nicolas et Aymeric. La princesse Delphine a également participé aux festivités.

Le tout sous le regard pas peu fier de l'ancien roi Albert II et de sa femme Paola, respectivement 88 et 84 ans. À noter que la famille grand-ducale, cousine de la famille royale belge (NDLR: le Grand-Duc Henri et la princesse Astrid sont cousins germains) était représentée par le prince Louis et par le prince Félix accompagné de son épouse, la princesse Claire.