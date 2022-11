: Photo rare: Madonna pose avec ses six enfants

On peut être la chanteuse la plus provocatrice de ces 45 dernières années et être attachée aux traditions: Madonna a réuni ses six enfants pour Thanksgiving et a posté une photo rare de toute sa petite famille sur les réseaux sociaux. On y retrouve Lourdes (26 ans), née de sa relation avec son coach Carlos Leon, Rocco (22 ans) fruit de son mariage avec Guy Ritchie, David (17 ans) adopté en 2006, Mercy (16 ans) , adoptée en 2009 et ses jumelles, Esther et Stella (9 ans), adoptée en 2017.