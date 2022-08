Justice aux Etats-Unis: Photos du crash de Kobe Bryant: le comté de Los Angeles condamné

Justice aux États-Unis : Photos du crash de Kobe Bryant: le comté de Los Angeles condamné

Peur constante

Mais lors des deux semaines de procès, Vanessa Bryant, la veuve de la superstar du basket, et Chris Chester, dont l’épouse et la fille sont également décédées dans le crash, ont raconté leur peur constante que les images soient dévoilées un jour au grand public sur internet. Les deux plaignants, qui faisaient état de dommages émotionnels et dont les plaintes ont été fusionnées, avaient engagé des poursuites. Le comté a été condamné mercredi à verser 16 millions de dollars à Vanessa Bryant et 15 millions à Chris Chester.