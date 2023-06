Ses photos refont surface dix ans après à l’autre bout du monde

Vince Masauding était en train de chiner dans un magasin d’occasions de Davao City (Philippines) quand il a jeté son dévolu sur un appareil photo Minolta. Une fois rentré chez lui, l’homme a constaté que la pellicule était toujours à l’intérieur. Pandémie oblige, il a attendu un an avant de faire développer les photos, qu’il a publiées sur Reddit. Il n’a fallu que quelques heures pour qu’un internaute reconnaisse les personnes figurant sur les clichés. Il s’agissait de la famille de Sharon Worgan, une quadragénaire domiciliée au pays de Galles, à 10 000 kilomètres des Philippines.

Sur ces photos datant d’il y a dix ans, la Britannique a reconnu ses trois plus jeunes enfants Dylan, Eleanor et Lewis, en train de jouer avec leurs grands-parents au pays de Galles. «Je n’arrivais pas à croire ce que je voyais, parce que ça n’avait absolument aucun sens. C’est un retour à des temps vraiment heureux et c’est chouette de voir les enfants quand ils étaient petits», raconte Sharon à Wales Online. Dans un premier temps, la Britannique n’avait aucune idée de la manière dont son appareil photo avait pu se retrouver à l’autre bout du monde.