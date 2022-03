Photoshop débarque dans le métro

Dans les entrailles de la capitale allemande, un groupe d'artistes nous rappelle que les photos publicitaires passent tout d'abord par une séance de maquillage avant diffusion.

Photoshop est bel et bien le programme le plus exploité des retoucheurs porfessionnels. Peau d'orange et double menton, rondeurs trop généreuses ou grain de peau pas assez net sont éliminés au moyen de ce logiciel magique.