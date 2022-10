Retouche d'images : Photoshop développe une version pour navigateur web

Adobe réagit face aux applications web qui commencent à lui faire trop d’ombre. Lors de son événement annuel, la firme a annoncé des outils collaboratifs et à base d’intelligence artificielle fonctionnant directement sur un navigateur web. «Il n’y a pas de friction lorsque vous pouvez simplement cliquer et être dans une application web en quelques secondes», a reconnu son directeur des produits Scott Belsky, dans une interview accordée à Bloomberg.

Il s’agit notamment de l’introduction d’un Photoshop en ligne allégé et d’Adobe Express, un service web qui ressemble plus à Canva, une référence pour les créateurs de contenus graphiques préfabriqués. Adobe devrait même accélérer la cadence avec le rachat le mois passé pour 20 milliards de dollars de Figma, un autre outil de conception prisé. L’intégration de Figma devrait contribuer à moderniser l’ensemble du portefeuille Creative Cloud au cours des trois à cinq prochaines années.

Intelligence artificielle

Adobe ne cède par contre pas encore à la mode des images générées automatiquement. Selon son responsable produit, Adobe examine plutôt comment intégrer ce type d’Intelligence artificielle dans les flux de travail créatifs, plutôt que de simplement créer des «JPEG idiots à partir de mots». Microsoft en a jugé autrement, puisque la firme de Redmond vient d’annoncer Designer, un outil accessible directement en ligne et via son navigateur Edge intégrant Dall-E, la populaire solution à base d’intelligence artificielle permettant de générer ce type d’images.

Adobe ne ferme pas la porte pour autant puisque le même Scott Belsky a relevé «un partenariat poussé avec Microsoft pour examiner les moyens de l’intégrer à Adobe Express». Concernant Adobe Express justement, Adobe a annoncé l’arrivée d’autres fonctions dopées à l’intelligence artificielle comme la possibilité de supprimer des objets d’une image en un clic, la détection de personnes et la suppression d’arrière-plan. Dans sa suite logicielle phare Creative Cloud, il sera possible de partager des fichiers Photoshop, Lightroom et InDesign pour obtenir des commentaires dans un navigateur web plutôt qu’en exportant des fichiers volumineux ou en obligeant les réviseurs à installer le programme.