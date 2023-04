Guerre en Ukraine: Le PIB ukrainien s'effondre de 29,1% en 2022

Lors d'une conférence au cercle de réflexion Center for International and Strategic Studies à Washington, le directeur de la division cybersécurité à l'Agence de sécurité nationale (NSA), Rob Joyce, a déclaré que l'État russe et des hackeurs soutenus par ce dernier continuaient d'attaquer les systèmes d'information ukrainiens dans le cadre de leur offensive sur le pays depuis plus d'un an.