Scandale des lasagnes : Picard, victime d'une «erreur» de Comigel

METZ - Impliquée dans le scandale des lasagnes, l'entreprise lorraine a reconnu ce mardi avoir fourni à Picard un lot de Spanghero, alors qu'il ne faisait pas partie de ses fournisseurs.

«Nous avons sur une production de novembre utilisé par erreur un lot de ce fournisseur. C'est une erreur», a indiqué Erick Lehagre, le patron de cette PME dont l'usine de fabrication Tavola se trouve au Luxembourg. «Nous avons déjà pris les mesures pour ne plus avoir ce type de problématique», a-t-il ajouté. La semaine dernière, le distributeur de surgelés Picard avait été contraint de retirer de la vente certains de ses produits, suite au scandale de la viande de cheval.

Il avait expliqué à ses clients que deux lots de lasagnes bolognaise Picard avaient été cuisinés avec de la viande provenant de Spanghero, «ce qui n'aurait jamais dû se produire, Spanghero ne faisant pas partie des fournisseurs validés par Picard dans le cahier des charges signé entre Picard et Comigel». Interrogé sur cette accusation de Picard, le patron de Comigel a reconnu que «c'est tout à fait vrai».

Accusée de négligences

«Nous travaillons avec Picard depuis plus de 20 ans et jusqu'ici, tout au long de cette collaboration, nous n'avions jamais eu ce type d'écart», a-t-il ajouté. Depuis le début du scandale, Comigel affirme avoir été «bernée» par Spanghero, et dit avoir toujours été convaincue que la viande qu'elle lui achetait était exclusivement du bœuf.