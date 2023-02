Voyages : Pièce d'identité abîmée? Vous pourriez ne pas monter dans l'avion

Il faut traiter son passeport avec soin. Ce conseil est loin d’être anodin parce qu’une pièce d’identité abîmée peut justifier qu’une compagnie aérienne refuse d’embarquer quelqu’un. Un transporteur a le droit, voire le devoir, de refouler un passager qui, à destination, serait sûrement interdit d’accès au territoire. Aucun recours ni remboursement n’est possible.

Ce qui vaut pour l’absence d’un visa ou d’une autorisation de voyage, l’est aussi pour l’absence d’une pièce d’identité valable. Le fait que celle-ci soit en bon état est constitutif de sa validité. Les compagnies aériennes y veillent scrupuleusement parce qu’elles risquent une forte amende en tolérant un contrevenant à bord et parce qu’elles ont l’obligation de réacheminer, en sens inverse, un passager éconduit.

Paramètres subjectifs

Déterminer si un passeport est détérioré relève, en partie, de la subjectivité. On peut arriver dans un État plus ou moins strict ou tomber sur un agent tatillon. Voilà pourquoi une compagnie aérienne se prémunit contre une telle situation en soumettant au préalable des images aux services de l’immigration pour valider sa décision. Néanmoins, il existe des critères objectifs qui sont éliminatoires: l’endommagement de la puce (données biométriques) ou des pages (tachées, décolorées, froissées, déchirées, manquantes).

Selon des médias américains et européens qui citent la déconvenue de voyageurs négligents, l’Indonésie, dont la destination reine est Bali, serait très stricte sur cette question. Depuis quelques années, le pays a adopté des règles toujours plus draconiennes. D’autres États asiatiques sont aussi cités pour avoir durci le ton: Singapour, la Thaïlande et la Malaisie.