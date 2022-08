Etude pour les vacances: Pieds en avant ou tête la première? Comment sauter dans l’eau en sécurité

Étude pour les vacances : Pieds en avant ou tête la première? Comment sauter dans l’eau en sécurité

Avec les bras en avant, on peut plonger depuis plus haut sans se blesser.

Des physiciens de l'Université Cornell à New York (USA) ont testé, à l’aide de mannequins imprimés en 3D, à partir de quelle hauteur de saut le corps humain risque de subir des blessures en cas de choc avec l’eau. Pour ce faire, ils ont construit des modèles pour trois positions différentes du corps: une fois avec la tête en avant, une deuxième fois avec les mains au-dessus de la tête et les paumes qui se touchent, et un autre modèle composé d’une jambe et d’un pied pour un saut en chandelle dans l’eau, rapporte le «Bund».