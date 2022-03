Maroc : Piégé au fond du puits, Rayan a reçu eau et oxygène

Les secouristes s'activent vendredi, pour le quatrième jour consécutif, dans l'espoir d'extraire vivant le petit Rayan, un garçonnet tombé dans un puits profond au Maroc.

Le ballet des engins mécaniques déployés pour déblayer le terrain autour du puits de 32 mètres de profondeur n'a pas cessé toute la nuit dans un village proche de la localité de Bab Berred dans la province de Chefchaouen (nord), a constaté l'AFP. Selon les autorités locales, les bulldozers ont déjà creusé jusqu'à 28 mètres de profondeur et les préparatifs sont en cours pour creuser une brèche horizontale de quelques mètres en direction du puits pour atteindre le petit Rayan.

Mais la phase est délicate vu le risque d’éboulement, ont-elles ajouté. L'opération est très complexe en raison de la nature du sol, car certaines couches sont sableuses et d'autres rocheuses. Le garçonnet, dont le sort émeut tout le pays et au-delà, est tombé accidentellement mardi après-midi dans le puits asséché, étroit et difficile d'accès, creusé près de la résidence familiale dans le village d’Ighrane.