Chine : Piégé dans un ballon, un homme à la dérive plus d’une journée dans les airs

Un homme en Chine qui a perdu le contrôle d’un ballon à hydrogène a été retrouvé sain et sauf, après avoir dérivé dans les airs sur 300 km pendant plus d’une journée, ont rapporté les médias locaux. L’incident s’est produit dans le nord-est de la Chine, dans la province du Heilongjiang, limitrophe de la Russie et de la Corée du Nord, et célèbre pour ses forêts.