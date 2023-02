Et les tendances piercing 2023 sont…

Avec ses nombreux piercings à l’oreille, le mannequin Adwoa Aboah est top tendance. IMAGO/Cover-Images

Au début des années 2000, il n’y avait pas plus cool que le piercing du sourcil. Quelques années plus tard, c’était au tour du lobe d’oreille élargi, du piercing des lèvres ou de la langue d’être à la mode. Quelle sera la tendance cette année? Nous avons posé la question à un expert: Mathias Schranz est pierceur en chef au studio bernois El Mundo et a, grâce à ses vingt années d’expérience dans le métier, vu aller et venir plus d’une tendance en matière de piercing.

Mathias Schranz est pierceur en chef du studio bernois El Mundo. el-mundo.ch/

Les tendances vont et viennent

Certes, les tendances qui nécessitent une prise de rendez-vous et demandent à être, espérons-le, mûrement réfléchies changent moins vite que dans la mode et la cosmétique. Pourtant, elles existent bel et bien, certaines d’entre elles ayant même tendance à s’installer durablement. «Les piercings dans le nombril ou sur l’aile du nez reviennent toujours à la mode. Ce sont assurément ceux que l’on fait le plus souvent», déclare Mathias Schranz.

Les tendances 2023

«La demande pour les piercings des tétons est en train d’exploser. Il m’arrive d’avoir plusieurs rendez-vous par jour», explique-t-il. À sa grande surprise, la proportion hommes/femmes est presque égale. Par ailleurs, on assiste à un grand retour des années 2000. «Ça fait au moins deux ans que je n’ai pas fait de piercing du sourcil, mais la demande est de plus en plus forte», constate-t-il.

On constate également un retour en force des années 2000 dans la mode. De quoi réjouir Mathias et ses collègues: «À cause des jeans taille haute, nous avons eu à faire face à beaucoup plus d’infections de piercings au niveau du nombril ces dernières années. Maintenant que les pantalons taille basse reviennent à la mode, on devrait pouvoir éviter ce genre de complications», dit-il.

Et au niveau des oreilles?

Le fameux «Curated Ear» (accumulation de piercings à l’oreille) a le vent en poupe depuis quelques années déjà. Il est désormais même possible d’acheter des bijoux donnant l’illusion d’avoir une multitude de piercings auprès des grandes chaînes de bijouterie.

Et la tendance ne semble pas près de s’inverser. «Ce n’est rien de bien nouveau, mais il y a des variantes. Les possibilités de piercings aux oreilles sont multiples. Ils sont plutôt discrets et il est possible de les changer beaucoup plus souvent qu’à d’autres endroits», précise Mathias.

Précautions à prendre

Il y a néanmoins quelques précautions à prendre, en ce qui concerne les piercings aux oreilles. Mathias Schranz est d’avis qu’«il faut absolument prendre son temps». «Dans le cas d’un hélix, situé en haut de la bordure externe de l’oreille, il n’est pas rare de voir des personnes porter deux ou trois piercings. Je ne les ferais jamais percer en une seule séance, au risque d’augmenter les risques d’infection».

Le pierceur met également en garde sur le fait que «le cartilage de l’oreille est sensible. Dans un premier temps, il n’est donc plus possible de dormir du côté du piercing. Mieux vaut donc bien réfléchir avant de se faire percer simultanément des deux côtés», dit-il. Faire du ski ou aller à la piscine n’est pas non plus recommandé. «Après un piercing aux oreilles, il faut éviter le chlore pendant deux à trois semaines. Le port du casque est également proscrit.

En perte de vitesse

Si certaines tendances naissent, d’autres meurent. «Les tunnels auriculaires au diamètre énorme restent évidemment d’actualité, même si la demande a fortement reculé», constate Mathias. Les ancres dermales (NDLR: piercings ancrés sous la peau qui n’ont qu’un point d’entrée et aucun point de sortie) n’ont plus non plus la cote. Une autre tendance est également en perte de vitesse. «Les piercings dans la lèvre inférieure ou supérieure se font rares. En revanche, il nous arrive encore de réaliser des piercings au milieu de la lèvre», dit-il.

En ce qui concerne les piercings de la langue, seul le sens a changé. «Il y a toujours de la demande pour les piercings verticaux, mais on réalise aussi de nombreux piercings snake eyes, percés horizontalement sur l’avant de la langue», dit-il. En matière de bijoux corporels, il y a un principe qui perdure jusqu’à aujourd’hui et auquel Mathias Schranz adhère à 100%: «Plus c’est extrême, mieux c’est».