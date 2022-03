Pierre Mathieu: «Je suis un rouleur de pelles»

L’animateur de «Hit Machine», sur M6, se montre aussi déjanté hors caméra que devant. Pour preuve, cette interview.

L'essentiel: Pierre Mathieu, depuis septembre 2008, vous animez un «Hit Machine» new-look le samedi à 10 h 20 sur M6. Chaque semaine, à côté du traditionnel hit parade des meilleures ventes d’albums, vous rencontrez une personnalité. Après-demain (n.d.l.r. samedi), ce sera la chanteuse Lily Allen. Comment est-elle au naturel?

Pierre Mathieu. Plutôt très cool par rapport au fait qu’elle est super traquée par les paparazzi. Elle est aussi très cash: elle parle de tout, alcool, drogue, rock attitude. C’est agréable d’avoir en face de soi quelqu’un qui n’a pas de tabous.

Commençons cette interview par une question con: Pierre et Mathieu sont des noms de saints. Vous avez donc deux saints, c’est quoi votre taille de bonnets?

En ce moment, j’ai repris du dessert, donc ça doit être un bon gros bonnet C!

Question judiciaire: on vous accuse d’être l’auteur du double meurtre de Charly et Lulu. Qu’avez-vous à dire pour votre défense?

Je n’ai pas piqué leur place, ils se sont barrés au soleil. Et puis, il y a un moment, il faut savoir partir. Quand on n’est plus tout jeune, il faut savoir songer à sa retraite et se préparer à cultiver son jardin! Pour être sérieux deux secondes, le «Hit Machine» s’arrêtait sous l’ancienne formule en juin 2008. Moi, j’ai repris une émission qui a le même titre, mais qui est très différente dans le concept. Pour des raisons contractuelles, ça s’appelle toujours «Hit Machine», mais je n’ai piqué la place de personne.

Que sont devenus Charly et Lulu?

Je crois que Charly est à Miami, où il possède une boîte de prod’ depuis longtemps, et Lulu est agent sportif.

Question capillaire: si l’on en croit Michel Polnareff, «y a qu’un ch’veu sur la tête à Mathieu». Est-ce à dire que vous n'êtes pas complexé de porter une perruque?

Non, j’ai une abondance capillaire naturelle et je remercie la génétique. J’ai même trop de cheveux. Ils vont partout, ils font ce qu’ils veulent. Ça tombe bien, car je suis pour la liberté capillaire.

Vous avez souvent le look «coiffé comme un pétard»...

On appelle ça le look «che-mè». Il y a le look mèche et au-delà, il y a le look «che-mè». C’est l’étape au-dessus, quoi.

Et le look barbe de trois jours, c’est de la paresse ou ça cartonne mieux avec les filles?

Pour moi, c’est de la paresse, car je déteste me raser. En ce qui concerne la réaction des filles, il y a les deux écoles. D’un côté celles qui me disent: «Oh oui, t’es supersexy, j’adore...» Et de l’autre côté celles qui me disent que j’ai l’air d’un clochard.

Question bisou. En préambule, une citation de l’éminente rouleuse de patins qu’est Katy Perry, je cite: «I Kissed a Girl and I Liked It». Pierre Mathieu, vous est-il déjà arrivé d’embrasser des filles?

Oui, une fois... J’ai un vague souvenir. Non, non, je déconne: je suis un gros rouleur de pelles. C’est une de mes passions. D’ailleurs, je suis abonné à Patins Magazine, qui me tient au courant des nouveautés.

C’est quoi votre statut Facebook, côté coeur?

– Actuellement, je suis «In a relationship», mais ne le répétez pas. Bon, grâce à un logiciel, je suis en relation avec une autre fille toutes les deux heures.

Non, en ce moment, je ne le suis pas. C’est assez rare pour qu'on le souligne.

À quand le mariage et les enfants?

Le mariage, bof... En revanche les enfants, oui, j’adorerais me reproduire un petit peu partout avec plein de gens.

Vous semblez être un grand dragueur. Quel est votre atout pour séduire?

L’acharnement. Au bout d’un moment, quand elles en ont marre, elles me disent toutes: «OK, comme ça tu me laisseras enfin tranquille.» C’est le «labrador style»: tu colles aux pattes jusqu’au moment où elle craque et te donne ta pâtée.

Question politique maintenant: êtes-vous aussi sarkozyste que votre mère, Mireille Mathieu, dont on se souvient de la performance à la Concorde le soir du 6 mai 2007?

Non, c’est ma vraie mère qui va être contente de cette question! Pour vous répondre, je suis un peu moins à droite que Mireille Mathieu. Mais je vote avant tout pour des personnes plutôt que pour des partis. J’aime ceux qui sont le plus à droite de la gauche et le plus à gauche de la droite. J’aime bien des gens comme Strauss-Kahn ou Philippe Seguin.

Vous donnez un aspect de vous très cool, mais êtes-vous un angoissé?

Totalement. Parce que vous savez, pour donner à l’antenne cet air de celui qui n’en branle pas une, il faut paradoxalement beaucoup de travail en amont.

Combien avez-vous sur vous là et quelle est la dernière petite folie que vous vous êtes offerte?

Je regarde... J’ai 80 euros. On va pas aller loin... Quant à la dernière folie? Au casino de Deauville, le week-end passé, j’ai mis plein d’argent dans des machines à sous qui me l’ont mangé.

Sous votre douche, que peut-on vous entendre chanter?