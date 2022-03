«TPMP» : Pierre Ménès sera chroniqueur chez Hanouna

Le journaliste sportif rejoint l'équipe de «Touche pas à mon poste», en septembre, avec pour mission de donner plus de sens et de réalité à l'émission.

«Je suis fier de 90% de l'émission, mais je veux gommer 10% des trucs qui mettent mal à l'aise. On va mettre plus de garde-fous, monter en gamme», a confié l'animateur de «TPMP». Il a toutefois précisé qu'il y aura «autant de déconne, mais plus de sens» et que l'arrivée de nouveaux intervenants allait les «ramener dans la réalité.» On a hâte de voir ça!