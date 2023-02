Justice en France : Pierre Palmade a été placé en détention provisoire

Le 17 février à Melun, le juge des libertés et de la détention l'avait assigné à résidence, sous bracelet électronique, dans le service d'addictologie d'un hôpital. Cette décision avait été contestée vendredi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris par le parquet général. La chambre de l'instruction a donné raison lundi au parquet et décerné un mandat de dépôt, a annoncé le procureur général Rémy Heitz.

Accident vasculaire cérébral

Toujours deux blessés dans un état grave

Disgrâce

Un homme a été mis en examen samedi pour diffusion et détention d'images pédopornographiques et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de cette enquête. Depuis l'accident et les nombreuses révélations ultramédiatisées sur la vie de Pierre Palmade, aucune personne de son cercle proche ne s'est exprimée, à l’exception d'une de ses sœurs. Dans un communiqué, elle a déclaré le 14 février qu'il avait «honte» et «assumerait toutes les conséquences de ses actes, avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait».