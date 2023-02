En France : Pierre Palmade aurait fait un AVC

L'AVC est survenu «peu avant 19 heures» et le comédien de 54 ans est «conscient mais très affaibli», précise le Journal du dimanche (JDD)., Pierre Palmade se trouvait au service d'addictologie de l'hôpital Paul-Brousse, où il est assigné à résidence, sous bracelet électronique, depuis sa mise en examen pour «homicide et blessures involontaires» après le grave accident sous l'emprise de la cocaïne qu'il a provoqué le 10 février. Il a alors été transféré à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, selon Le Parisien et le JDD. Jointe par l'AFP, l'avocate de l'acteur, Céline Lasek, n'a pas souhaité confirmer.