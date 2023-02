Après l'accident : Pierre Palmade assigné à résidence avec un bracelet électronique

L'humoriste de 54 ans a été mis en examen pour «homicide et blessures involontaires», selon le Parisien. Il a été placé sous contrôle judiciaire, a indiqué le parquet. Assigné à résidence, il portera un bracelet électronique.

Une semaine après le grave accident de la route qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne, l'humoriste Pierre Palmade a été vendredi assigné à résidence à l'hôpital avec un bracelet électronique à l'issue de ses 48 heures de garde à vue. Présenté à un juge d'instruction, à qui la poursuite de l'enquête a été confiée, l'artiste de 54 ans a échappé au placement au détention provisoire. Le parquet de Melun, qui avait requis devant le juge des libertés et de la détention, va faire appel.

«Pierre Palmade a été placé, par le juge des libertés et de la détention, sous assignation à résidence, au sein d'un service d'addictologie d'un hôpital, sous surveillance électronique», a déclaré dans un communiqué vendredi soir le procureur de Melun Jean-Michel Bourlès, qui n'a pas évoqué son éventuelle mise en examen. Selon le journal Le Parisien, toutefois, Palmade a bien été mis en examen pour «homicide et blessures involontaires».

Le père et l'enfant toujours en réanimation

Les deux passagers présents dans sa voiture au moment de l'accident, un Marocain de 33 ans et un Français de 34 ans ont eux été placés sous le statut de témoin assisté pour non-assistance à personne en danger. Ils avaient quitté les lieux peu après l'accident. Avocate du passager Marocain, Me Nathalie Fontanau a indiqué à l'issue de l'audience que son client «était en train de dormir» au moment de l'accident. «Il a été victime lui-même. On a tendance à l'oublier, il a été victime d'un accident de la circulation», a-t-elle déclaré à la presse.