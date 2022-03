Tour de France 2010 : Pierrick Fedrigo remporte l'étape, Contador reste en jaune

Un Français s'est imposé pour la sixième fois sur la Grande Boucle. Contador reste en jaune, Andy Schleck reste à huit secondes derrière le coureur espagnol.

"J'ai attaqué quand on est revenu au pied du Tourmalet, je sentais que c'était ma journée. Les supporteurs étaient là, la famille aussi. Je me devais d'être devant, je me sentais euphorique", a ajouté Fédrigo. "J'avais raté un peu mon Tour, je n'étais pas très bien. J'ai voulu me rassurer l'autre jour (samedi) en faisant l'échappée avec Flecha et Sylvain (Chavanel), a expliqué le vainqueur du jour. C'est ma plus belle journée, comme l'an dernier avec Aspin et le Tourmalet." A Pau, le peloton, réglé par le Norvégien Thor Hushovd qui a repris le maillot vert du classement par points, s'est présenté avec un retard approchant les sept minutes.