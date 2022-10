Dylan Pereira : «Trois conditions sont nécessaires pour devenir pilote professionnel»

La séquence du 12 octobre

Dylan Pereira rêve de rejoindre le championnat d'Hypercars en 2023. Comment devenir un pilote professionnel? «Il faut être sportif, athlétique, explique le pilote luxembourgeois de 25 ans. Il faut aussi savoir s'adapter à toutes les conditions (météo, voiture). De plus, il est nécessaire d'être à l'aise dans les médias et dans l'utilisation des réseaux sociaux, car l'aspect marketing est important».

En tant que sportif de haut niveau, Dylan Pereira explique qu'il s'autorise à faire la fête hors saison, en hiver. Sa couleur préférée est le rouge. S'il était un patron de food-truck, il vendrait des pizzas et des burgers.

«La chanson ''I'm Good'' de David Guetta et Bebe Rexha est idéale pour faire la fête»

La séquence du 11 octobre

Le pilote brésilien Ayrton Senna, mort à la suite d'un accident lors d'un Grand Prix de Formule 1, est l'idole de Dylan Pereira. «Ayrton Senna dit qu'il fallait se fixer des objectifs dans la vie, et de voir toujours plus grand lorsque l'un d'entre eux était atteint, indique Dylan Pereira. J'essaie de m'inspirer de cela». Après sa victoire à la Porsche Supercup, le pilote luxembourgeois estime avoir franchi un palier. «Cela va m'ouvrir des portes», estime-t-il.

Le métier de pilote automobile est dangereux. «J'essaie de ne pas y penser, sinon je roulerai trop doucement, sourit Dylan Pereira. De plus, ma voiture de compétition comprend une carrosserie plus robuste, elle est plus sécurisée qu'une voiture de route».