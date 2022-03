Pina Bausch fait le grand saut

Pina Bausch a poursuivi entre 1959 et 1962 sa formation à la Juilliard School of Music auprès de professeurs prestigieux. Elle a obtenu des engagements au New American Ballet et au Metropolitan Opera de New York. À son retour des États-Unis, elle est devenue membre du nouveau ballet Folkwang et y a signé sa première chorégraphie, "Fragment", sur une musique du compositeur hongrois Bela Bartok en 1968. Un an plus tard, elle en devient la directrice artistique en plus de son travail de chorégraphe et de danseuse.