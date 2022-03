«Frontierville» : Pionnier à la conquête du Far West avec Facebook

Depuis mercredi, Zynga («Farmville») propose sur Facebook un nouveau jeu qui s'appelle «Frontierville».

«En fait, vous pouvez élever une famille virtuelle dans le Far West», dit-il. Les joueurs auront en effet la possibilité de «créer une épouse et d’ajouter des petits avatars d’enfants». Selon Zynga, plus de 230millions de personnes par mois participent activement à ses jeux. Elles se partagent entre «Petville», «Mafia Wars», «Treasure Isle», «Zynga Power», «Cafe World» et «Fischville», auxquels vient s’ajouter «Farmville».