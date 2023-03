Musique: Pionnier du rap luxembourgeois, De Läb s’offre un retour en fanfare

«On n’a jamais arrêté de faire des concerts, même pendant la période du Covid», explique David Fluit, un des deux rappeurs du groupe De Läb. Si ce dernier était occupé par la création d’entreprises dans l’industrie musicale, pendant que son compère Corbi l’était sur son projet solo et sur sa famille, leur groupe a toujours eu une place à part. Pionnier de la scène rap luxembourgeoise, De Läb avait soufflé sa dixième bougie au début de l’année 2018. Cinq ans plus tard, le groupe est de retour avec un nouvel EP, qui s’intitule «Ween Ass am Haus (Gemaach?!)», et une nouvelle formation.

En 2018, De Läb avait fêté ses dix ans avec un orchestre. Après avoir intégré en 2010 un batteur et un bassiste, le groupe s’est encore ouvert davantage, accueillant désormais quatre musiciens, en plus du DJ et des deux rappeurs. «Fin 2019, nous avons commencé à créer tous ensemble de nouveaux titres, qui ont été concrétisés en 2021. L'EP a été enregistré en 2022, et nous avons préféré décaler sa sortie», détaille David.

Disponible ce vendredi, «Ween Ass am Haus (Gemaach?!)» contient quatre chansons, dont trois inédits et le remake d’un titre. Et De Läb a réservé des surprises à ses fans. Le groupe a ainsi dévoilé sur les réseaux une parodie de téléshopping, ainsi que des chaussettes, un tablier et un tapis créés spécialement pour l’occasion.