Espagne : Piqué officialise sa nouvelle relation sur Instagram

L’ancien footballeur a partagé une photo de lui et de sa compagne Clara Marti sur le réseau social.

Voilà qui risque de ne pas plaire à Shakira. Son ex, qu’elle a atomisé dans une chanson , vient de publier une première photo le montrant avec sa nouvelle compagne sur Instagram. Sur le cliché, partagé ce jeudi, on peut voir le sportif de 35 ans avec Clara Marti, une étudiante en relations publiques, âgée de 23 ans.

Les premières rumeurs de la liaison entre les deux Espagnols avaient commencé à courir en août 2022, moins de deux mois après l’annonce de la séparation de Shakira et Gerard Piqué, après douze ans d’amour et deux enfants. Selon plusieurs médias, l’ancien joueur du FC Barcelone et Clara Marti seraient ensemble depuis deux ans.