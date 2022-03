Piquet viré, Grosjean favori

Le pilote brésilien Nelson Piquet Jr qui n'a marqué aucun point en 10 Grand Prix de Formule 1 cette année, a été remercié par Renault. Romain Grosjean est en bonne place pour lui succéder.

«J'ai reçu un courrier de Renault me signifiant son intention de ne plus me confier un volant en Formule 1 cette saison», indique un communiqué du pilote brésilien de 24 ans, publié sur son site internet. «Je souhaite remercier le petit groupe de personnes qui m'ont soutenu et avec qui j'ai travaillé chez Renault F1, même si c'est bien évidemment avec une grande déception que j'ai accueilli cette nouvelle», précise le pilote, qui s'était classé 12e à l'issue de sa première saison en F1 l'année dernière, avec 19 points.