Pires dénonce le «manque de respect» de Domenech

Dans une interview à El Mundo, l'ancien Messin aujourd'hui à Villarreal, Robert Pires, écarté de l'équipe de France, a stigmatisé la position du sélectionneur à son égard

Pires, 34 ans, 79 fois international, champion du monde 1998 et d'Europe 2000, dont la dernière sélection remonte à octobre 2004, compare son cas à celui de l'attaquant espagnol Raul, écarté de la sélection par l'entraîneur Luis Aragones.

Domenech «ne m'a jamais dit pourquoi il ne m'a jamais appelé» pour expliquer cette mise à l'écart, a a-t-il déclaré. «Si j'avais joué deux ou trois matches avec la France, je le comprendrais. Mais avec 79 (sélections), un titre mondial, une Eurocoupe ! C'est un manque de respect», a ajouté le joueur, qui a largement contribué à la bonne performance de son équipe cette année. Il a d’ailleurs été reconduit un an à Villareal qui a fini 2e du championnat.

Quand on lui demande d’expliquer certaines contre performances de ses anciens coéquipiers, il explique que l'attaquant français du FC Barcelone Thierry Henry a été décevant cette année avec son club parce qu'il ne «jouait pas à sa place» (dans l'axe) et qu'il sera bien meilleur en juin lors de l'Euro-2008 en Suisse et en Autriche. Une première liste de 29 joueurs français en vue de l'Euro sera dévoilée dimanche par Raymond Domenech.