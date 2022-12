Qui va payer la nouvelle super piscine de Vianden?

Le projet de la commune de Vianden est ambitieux. DR

Les habitants de Vianden et des alentours sont privés de piscine extérieure depuis l'été 2019: un incident - heureusement sans gravité - avait mis en lumière un certain nombre de problématiques de sécurité et la mort dans l'âme, la commune avait dû se résoudre à fermer la structure. Tout en gardant l'espoir de rouvrir un jour. Elle a donc planché sur un nouveau projet qui répondrait à toutes les normes et permettrait au nord du pays de se doter d'un centre aquatique impressionnant.

Le projet, ficelé depuis plusieurs mois, a été présenté lors d'une séance du conseil communal début décembre. Et il est ambitieux: un bassin olympique, un plongeoir sur trois niveaux, un bassin d'apprentissage, un bassin ludique, une zone d'eau pour les enfants, dominée par un gigantesque toboggan. Minigolf, terrains de beachvolley sont aussi prévus. La commune table sur 600 baigneurs chaque jour pour une fréquentation de quelque 60 000 personnes durant la saison (mai-septembre). Le tout pour la modique somme de 15,55 millions d'euros que la commune ne peut évidemment pas avancer seule.

Reformuler la demande

Et les incertitudes demeurent: dans une récente réponse parlementaire aux députés CSV Martine Hansen et Max Hengel, les ministres du Tourisme et des Sports ont indiqué que la Direction générale du tourisme avait pris note «avec grand intérêt du projet». Ils ont toutefois rappelé que «ce type de projets d’envergure est réglé par un cadre législatif, à savoir le Programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique».

Et que pour ce faire, il faut des données budgétaires précises, ce qui ne semblait pas être le cas jusqu'ici. Ils ont donc invité la commune à reformuler la demande de subvention pour le prochain Programme quinquennal. Elle pourrait atteindre jusqu'à 50% du montant final.

Viabilité financière menacée

Et c'est là que le serpent se mord la queue: le gouvernement demande des données plus précises pour pouvoir éventuellement débloquer des aides et la commune a besoin d'engagements de l'État pour pouvoir lancer ce travail de documentation.

Jeudi, dans un communiqué, le conseil communal a en effet regretté qu'il faille reprendre le dossier depuis le début et l'étayer encore davantage: «Le coût de production de la documentation requise pour obtenir une subvention est très élevé» et «menace donc la viabilité financière et la faisabilité du projet». Les habitants du Nord risquent donc de devoir patienter avant de pouvoir à nouveau nager dans une piscine extérieure…