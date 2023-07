Au Luxembourg: Le Luxembourg a aussi ses combattants à la «Pixel War»

La représentation graphique tricolore du pays est accompagnée de la «Gëlle Fra» et du «roude Léiw».

À l’occasion de la «Pixel War» 2023, la communauté Reddit du Luxembourg a réussi à s’afficher sur la plateforme. Grâce à un certain nombre de collaborations sur r/place, les Redditors du Luxembourg sont non seulement parvenus à créer le drapeau national, mais aussi quelques fameux symboles du pays.

Le but est de réaliser une œuvre d’art communautaire grâce aux contributions effectuées à titre individuel et par le biais de collaborations.

Le Luxembourg crée des alliances et affiche ses symboles

Grâce à leur alliance avec la communauté du Benelux, les membres du Luxembourg ont réussi à placer trois pixels sur une carte de l’Europe. Mais leur exploit ne s’arrête pas là: d’autres emblèmes du Grand-Duché sont visibles à d’autres endroits, notamment le Monument du souvenir («Gëlle Fra»), le pont rouge («rout Bréck»), un pot de moutarde du Luxembourg («Moschter») et une tartine de cancoillotte («Kachkéissméier»). Le tout a été savamment orchestré par la communauté du subreddit r/placeluxembourg.

Pour atteindre le plus grand nombre de personnes, on a fait appel au streamer de Twitch byTobi. Ce dernier a fait la promotion de l’action en direct sur sa chaîne auprès de 1 000 internautes. En dehors de l’alliance avec le Benelux, le Luxembourg a également collaboré avec d’autres communautés internationales, ce qui a non seulement permis de compléter la toile, mais aussi de voir émerger de nouvelles amitiés.