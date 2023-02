Accident en France : Pizza et papotage: l’amie du passager de Palmade n’a rien vu venir

Mohcine et Fatna* partagent une sincère amitié depuis de nombreuses années. Mardi soir, le Marocain de 33 ans a appelé son amie et lui a demandé s’il pouvait passer lui rendre visite. «Au départ, il me dit qu’il compte dormir chez sa tante qui vient de subir une opération et à qui il doit prêter assistance», raconte Fatna au «Parisien». Elle ajoute: «Il arrive chez moi, on papote et puis on commande des pizzas. La soirée se poursuit et au bout d’un moment, il me dit qu’il a la flemme de repartir.» Fatna explique à BFMTV avoir remarqué que son invité avait un «coquard à l’œil et une blessure au niveau de son cil», mais celui-ci a botté en touche face aux questions de son hôte.