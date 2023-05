Achetez votre pizza et payez après… votre mort

Déguster une pizza sans penser à son porte-monnaie, c’est possible. La chaîne néo-zélandaise Hell Pizza a en effet imaginé un mode de paiement pour le moins surprenant, inspiré du fameux procédé «Buy now, pay later» («Achetez maintenant, payez plus tard»). Sauf que, dans ce cas-là, par «plus tard», il faut comprendre «beaucoup plus tard», et même «post mortem». En clair, il est possible de commander une pizza, de la consommer et de ne la payer qu’après sa mort, raconte Newshub.