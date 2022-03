Pjanic: «La Ligue 2 ne m'attire pas trop»

La ligue 1, l'Olympique de Marseille, ses choix de carrière... Le jeune Messin évoque son

avenir devant la caméra de L'essentiel.

L'essentiel: Metz a-t-il ses chances en Coupe de France mardi à Lyon?

Miralem Pjanic: La Coupe n'est pas le championnat. On n'a rien à perdre. Il ne faut pas avoir de regrets.

Que pensez-vous des propos des dirigeants de l'OM vous concernant dans L'essentiel?

J'ai lu ce qu'ils ont dit. Ça me fait plaisir et c'est vrai que je pense à l'avenir. J'ai toujours dit que la Ligue 2 ne m'attirait pas trop. Et comme Marseille est un club mythique en France, ce serait bien si on pouvait trouver quelque chose.

Marseille n'est pas le seul prétendant. Tout est ouvert...

J'ai des possibilités. Mais il ne faut pas aller dans le plus grand club possible. Il faut voir ce que le club et l'entraîneur pensent de moi. La priorité est de jouer et de continuer à travailler. J'irai où je sais que je peux continuer à progresser.

Avez-vous des contacts concrets avec des clubs de L 1?

On a des touches, on en parle mais des contacts concrets pas encore. Alors on attendra.

Quelle échéance vous-êtes vous fixée pour choisir?

Les clubs commencent maintenant à chercher des joueurs. Je sais qu'ils ne vont pas m'attendre. Il faut bien réfléchir, et trouver la meilleure solution pour le club de Metz.

Vous confirmez que la France a toujours votre préférence...

La France a ma préférence pour l'instant mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas partir à l'étranger.

