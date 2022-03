Pjanic patiente

Hier, Miralem Pjanic était plutôt décontracté. Il faut dire que lui et ses coéquipiers se sont bien éclatés face au Mans, lors de la dernière journée de Ligue 1 (4-3). Le Schifflangeois, auteur du deuxième but messin, a réussi sa dernière sortie sous les couleurs messines, désormais il se tourne vers un avenir qui s'annonce plus intéressant que jamais du côté de Lyon.