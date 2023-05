Football: L'Europe s'éloigne pour Tottenham, battu par Brentford

Le Borussia Dortmund a logiquement dominé le Borussia Mönchengladbach 5 à 2 samedi en début de soirée grâce à une première période parfaite et entretient le suspense avec le Bayern Munich, dans la course au titre.

Dortmund a parfaitement répondu à la démonstration munichoise un peu plus tôt dans l’après-midi (6-0 contre Schalke à domicile), grâce à des buts de Donyell Malen (5e), Jude Bellingham sur penalty (18e), Sébastien Haller auteur d’un doublé (20e, 32e) et Giovanni Reyna (90e+4). Ramy Bensebaini sur penalty (75e) et Lars Stindl (85e) ont réduit la marque et fait passer quelques frissons dans le Westfalenstadion en fin de match.