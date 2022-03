Procès du 13-Novembre : Place à l’interrogatoire des accusés sur une nuit de terreur

À partir de mardi, Salah Abdeslam et les autres accusés au procès du 13-Novembre sont interrogés pour la première fois sur le déroulé des pires attentats djihadistes que la France ait jamais connus.

Sept mois d’audience et peut-être, enfin, de très attendues réponses sur une nuit de terreur. Depuis plusieurs semaines, la Cour d’assises spéciale de Paris avance chronologiquement vers cette soirée funeste, entendant tour à tour enquêteurs et accusés, décortiquant les mois puis les jours qui ont précédé les attaques: voyages en Syrie, rapatriement des commandos, fourniture de planques, voitures, armes, explosifs…

Certains ont déjà débordé le calendrier d’audience et évoqué les attaques. À commencer par Salah Abdeslam, le «dixième homme», seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts à Paris et Saint-Denis. «Quand on est en prison», à l’isolement et surveillé en permanence, «on se dit ‘’j’aurais dû l’enclencher ce truc, est-ce que j’ai bien fait de faire marche arrière ou j’aurais dû aller jusqu’au bout?’’», avait-il lâché, en février, lors de son premier interrogatoire sur le fond du dossier.