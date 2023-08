Place financière: KPMG va se construire un nouveau siège au Kirchberg

Un bâtiment tout en bois

Actuellement locataire au 39, avenue Kennedy, KPMG va donc partir un peu plus vers le nord-est, restant fidèle à son implantation au Kirchberg, tout en conservant deux bureaux satellites aux frontières française et belge. «Nous prévoyons de créer un lieu de travail moderne, flexible et durable qui favorisera la connexion, la collaboration et l'innovation», affirme David Capocci, Managing Partner visage de KPMG, cité dans le communiqué. Le bâtiment sera «exemplaire en termes de performances environnementales et intégrera des éléments naturels» pour le sentiment de bien-être.