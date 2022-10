Rockhal : Placebo fait son grand retour au Luxembourg

Concert

Plus d'un quart de siècle après que le chanteur-guitariste Brian Molko et le bassiste Stefan Olsdal ont commencé à se démener avec des guitares cassées et des instruments jouets dans la salle à manger de Molko à Deptford. Le duo sort son huitième album intitulé «Never Let Me Go», où les auteurs-compositeurs et artistes qu'ils sont, ont pu satisfaire leur appétit brutal pour l'expression de soi. Cet album est « une musique pour les engagés et les désenchantés, pour les insomniaques, les activistes et les trolls qui peuvent la ruminer à leur guise».