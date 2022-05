En France: Plainte contre PNL après l’accident de son bus

PNL est en train de sillonner les routes de France pour sa tournée, qui a bluffé de nombreux fans avec ses décors. Avant que le duo ne monte sur scène à Nantes, dimanche 8 mai, un de ses bus de tournée a eu un accident en début de matinée sur l’autoroute A11 à hauteur de Vair-sur-Loire. Selon un communiqué des pompiers, relayé par l’AFP, le véhicule transportait dix personnes dont trois ont été légèrement blessées. Si les circonstances de l’accident ne sont pas claires, une plainte a d’ores et déjà été déposée. Elle émane du quotidien «Ouest-France». Un de ses photographes, dépêché pour couvrir l’accident, a été agressé.

«En arrivant sur place, notre photographe commence à réaliser quelques photos au téléobjectif. À ce moment-là, un gendarme lui demande de partir. Il n’a pas le temps de s’exécuter quand plusieurs passagers du car lui tombent dessus, l’un d’eux pénètre dans sa voiture et attrape un appareil photo sur le siège passager», a écrit «Ouest-France», dimanche 8 mai 2022 en fin d’après-midi. «Je n’ai rien pu faire, les gendarmes ont pu éviter que cela dégénère, mais j’ai cru qu’ils allaient me tabasser», a affirmé le photographe qui a précisé que des personnes de l’entourage de N.O.S et Ademo lui avaient demandé d’effacer toutes les photos qu’il avait faites. En outre, il a indiqué ne pas être «en mesure de certifier qu’un des deux rappeurs faisait partie des agresseurs».